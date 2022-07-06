Banyodaki kadını izlerken yakalanmıştı: 7 yıla kadar hapsi istendi

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Evinde duş alan kadını pencereden izlerken yakalanan ve kadının eşi tarafından darbedilen tacizci için istenen ceza belli oldu. Şüpheli Muhammed Ç.'nin toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:44

İstanbul Maltepe'de banyodaki bir kadını pencereden izlediği gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ç. (22) hakkında 4 ayrı suçtan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

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