Başak Cengiz'in ismi, mezun olduğu okulda yaşayacak

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:57

Mimar Başak Cengiz, geçen yıl 9 Kasım'da, iş için bulunduğu İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Başak Cengiz'in ismi, ortaöğrenimini tamamladığı Pınar Koleji Çağlayan Fen Lisesi'ndeki kütüphaneye verildi. 'Başak Cengiz Kütüphanesi' ve 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Feyza Acısu’nun adının verildiği yabancı dil dersliği, törenle açıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yenimahalle Kaymakamı Çağatay Halim, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Karahan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Törende Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz ve nişanlısı Mahir Mızrak da yer aldı.

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