Başak Cengiz'in ismi, mezun olduğu okulda yaşayacak

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:51

Mimar Başak Cengiz, geçen yıl 9 Kasım'da, iş için bulunduğu İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Başak Cengiz'in ismi, ortaöğrenimini tamamladığı Pınar Koleji Çağlayan Fen Lisesi'ndeki kütüphaneye verildi. 'Başak Cengiz Kütüphanesi' ve 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Feyza Acısu’nun adının verildiği yabancı dil dersliği, törenle açıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yenimahalle Kaymakamı Çağatay Halim, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Karahan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Törende Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz ve nişanlısı Mahir Mızrak da yer aldı.

'BİZE DÜŞEN HATIRALARINI YAŞATMAK'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bize düşen yolcu ettiklerimizi rahmetle anmak, dua etmek, onların hatıralarını yaşatmak, idaremizin yaptığı gibi onlara dua edilmesine vesile olacak şeyler yapmak. Bugün üzerine konuştuğumuz cennete yolcu ettiğimiz evlatlarımızın ikisiyle de alakalı olaylarla ilgili de kamunun, devletin, toplumun her kesimin de yapacağı değerlendirmeler vardır. Hepimize düşen görevler olduğunu, bunun için toplumun gencinden yaşlısına, anne babasından evladına, herkese sorumluluk düştüğünü hatırlatmak isterim. Bu ülke 40 yıldan fazla terörle mücadele ediyor. Sadece sınırlarımızda değil sınırlarımızın ötesinde de iyi bir mesafe almış durumdayız. Kimse, hele hele anne baba evladını yolcu etmek istemez. Çok sık şehit cenazelerine giderim. Teselli etmeye çalışırım ama hep kendi evlatlarım aklıma gelir. Herkesin bir imtihanı vardır. Yaradan sabır versin. Efendimize komşu eylesin. Genç kardeşlerimiz de inşallah bu okulda hem laboratuvar hem kütüphanede oralarda isimlerini görüp dua etsinler" dedi.

'ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Anne Beyhan Cengiz, kızı Başak Cengiz’in okuduğu okulda anılar biriktirdiğini belirterek, "Başak Cengiz burada, bu sıralarda çok güzel bir eğitim alarak, başarı belgesiyle bitirerek hayata adım attı. Burada anılara boğuldum. Başak, dünyayı erken terk etti. Tertemiz olarak Allah yanına aldı. Zalimce zulme uğrayarak şehit edildi. Zulüm ve ahlaksızlığın olduğu bu dünyada hepimiz beraber olmalıyız. Bu kötülüğü yenmek için savaş açmalıyız. Anne yüreğinden evlat acısını koparıp atmak çok zor. Çağlayan Fen Lisesi kurucularının Başak Cengiz’in ismi yaşatılsın, diye vefa göstermelerine minnettarım. Başak Cengiz’i asla unutmayacağız. Onu her zaman hayırlarla yad edeceğiz" diye konuştu.

'GÖNÜLLERE KAZINDI'

Beyhan Cengiz, kızının, kadın cinayetine kurban giden kadınların her zaman yanında olduğunu dile getirerek, "Hak ve adalet yanımızda. Zalimleri durdurabilme yolunda çözümler bulmamız bizim rahatça yastığa başımızı koymamızı sağlamalı. Bunun için herkes beraber olmalı çünkü zalimler can almaya devam ediyor. Bu zalimleri durdurmak için el ele vermemiz lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Başak Cengiz bu kısa hayatında Allah’ın yarattığı her cana değer kıymet verirdi. Zulme uğrayan kadınlara her zaman bir şey yapacağını belirtirdi. Kendi hayattan koparıldı fakat hala ismi savaş veriyor. Başak Cengiz gönüllere kazındı. Başak Cengiz hayatta olmadan bile kadınlar için savaşırken bütün kadınlar yaşarken neden savaş vermeyelim? Neden bu zulme seyirci kalalım.? Neden bu sorunlara çözüm bulmayalım? Biz güçlüyüz. Kadınlar lütfen sessiz kalmayalım. Bu bataklıktan masum insanları kurtarmalıyız" dedi.