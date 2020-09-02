Belediye binasında VIP doğum günü partisi!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 15:23

MHP'li Belediye Başkanı Alim Işık'ın özel avukatlığını da yapan kızı Imran Işık için, Belediye'de doğum günü partisi düzenlendi. MHP'li Başkan'ın VIP odasında yapılan kutlamada Belediye bürokratları da hazır bulunurken, başkan Işık ise kutlamaya katılmadı.

PASTAYI SEKRETER GETİRDİ

Geçen hafta yapılan İmran Işık’ın doğum günü kutlamasına; Belediye Özel Kalem Müdürü ve Başkan'ın Özel Sekreteri de katıldı. Özel sekreter pastayı getirirken, Özel Kalem Müdürü ise pastayı ikram etti.

Işık’ın doğum gününde kutlamanın yapıldığı oval masanın üzerinin hediyelerle dolu olduğu görülüyor.

Pandemiyle yapılan kutlamada; sosyal mesafenin hiçe sayılması ve Işık'ın maske takmaması da dikkat çekti.



Kaynak: Oda Tv