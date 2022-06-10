Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!

10 Haziran 2022 Cuma, 09:58

Akaryakıt fiyatlarına art arda zam gelmeye devam ediyor. Motorine gelen 1 lira 93 kuruşluk ve benzine bugün gelen 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor.

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