Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!

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Artan dolar kuru nedeniyle cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 09:58

Akaryakıt fiyatlarına art arda zam gelmeye devam ediyor. Motorine gelen 1 lira 93 kuruşluk ve benzine bugün gelen 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. 

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