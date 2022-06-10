Son Dakika: Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!

Artan dolar kuru nedeniyle cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 09:24
Son Dakika: Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!
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Akaryakıt fiyatlarına art arda zam gelmeye devam ediyor. Motorine gelen 1 lira 93 kuruşluk ve benzine bugün gelen 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumartesi (11.06.22) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor. 

Otogaza ise 55 kuruş zam bekleniyor. 

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL’ye yükselecek.

İki gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.


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