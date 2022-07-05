Benzine yine zam geliyor!
Benzin grubunda 6 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatların da sürekli değişiyor.
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