Benzine yine zam geliyor!
7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatların da sürekli değişiyor.
NTV'nin haberine göre, 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor.
Bugün motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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