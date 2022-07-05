Benzine yine zam geliyor!

7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 09:05
Benzine yine zam geliyor!
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatların da sürekli değişiyor.

NTV'nin haberine göre, 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor.

Bugün motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.


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