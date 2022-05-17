Son Dakika: Benzine zam: Litresi 22,82 lira oldu

Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına litre başına 1,70 TL zam geldi. LPG fiyatı da 40 kuruş arttı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 08:09
Son Dakika: Benzine zam: Litresi 22,82 lira oldu
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Akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. Bugün itibariyle benzinin litre fiyatına 1,7 lira zam yapıldı. İstanbul'da zamla birlikte benzinin litre fiyatı 22,82 TL'ye çıktı.

LGP de 40 kuruşluk zamla İstanbul'da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıktı.

Motorinin litre fiyatı 22,08 TL'de kaldı. Böylelikle son gelen zamla benzin fiyatları da motorin fiyatlarını geçmiş oldu.

Petrol fiyatları 100 doların üzerindeki seyrini sürdürse de hafta başında Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle düşüş yaşamıştı. Brent petrol 111 dolara gerilerken, ABD ham petrolü de 109 dolardan işlem gördü.


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