Beşiktaş’ta korkutan yangın

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Beşiktaş’ta bir alışveriş merkezinin yanındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Nedeni henüz bilinmeyen yangını yurttaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:20

Beşiktaş’ta bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otluk alanda yangın çıktı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yurttaşlar arasında paniğe neden olan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

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