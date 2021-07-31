Beşiktaş’ta korkutan yangın

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:20

Beşiktaş’ta bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otluk alanda yangın çıktı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yurttaşlar arasında paniğe neden olan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.