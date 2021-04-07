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Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada

Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:44


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