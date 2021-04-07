Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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