Beykoz'da büfede oturan engellileri feci şekilde darbettiler
Beykoz'da 2 şüpheli, büfede oturan engelli yurttaşları feci şekilde darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, engellİ yurttaşlar adliyeye giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Olay geçtiğimiz günlerde Beykoz'da meydana geldi. 2 şüpheli, öğle saatlerinde Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye geldi. Şüpheliler önce bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'a tehdit ve küfürler etti ardından şüphelilerden biri elindeki sopayla Polat'a vurmaya başladı. Bu sırada dışarı çıkan büfe çalışanı, saldırganı durdurmaya çalıştı. Hasan Polat atılan tekmeyle yere düşerken, olayı gören akülü arabadaki dernek üyesi engelli yurttaşyar, Polat'a yardım etmek için geldi. Sopalı saldırgan 2 engelli yurttaşı da darbetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu saldırganları durdurdu. Sopalı saldırgan, büfeye gelen bir kişiyle birlikte araca binerek polislerin gözü önünde olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Engelli yurttaşlar adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında duyurusunda bulundu.
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