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Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne özel klip
Beylikdüzü Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel renkli bir klip yayınladı. Klipte Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısını temizlik işçileri enstrümanları ile çaldı. Beylikdüzü Belediyesi hazırladığı bu özel klibi "Havası, suyu, taşı ve toprağıyla bu dünya bizim ve gelecek nesillerin. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğayı korumanın önemini çok daha iyi anladık. Belediyemizin çevre kahramanları, doğa için enstrümanlarını aldılar ellerine. Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun." mesajıyla paylaştı.
05 Haziran 2020 Cuma, 10:00