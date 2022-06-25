Beylikdüzü'nde akıl almaz olay: Hacize kızdı, otomobilini uçurumdan aşağı attı

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Beylikdüzü’nde bir adam haciz geldiği gerekçesiyle sinirlenerek aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı. Şahıs, aracını uçurumdan atarken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:01

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Sahil Mahallesi’nde yaşandı.

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