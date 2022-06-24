Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını: Evinin terasını seraya çevirmiş

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Beylikdüzü’nde, gerçekleştirilen operasyonda evin terasını seraya çeviren şüpheli yakalanırken, 80 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 17:18

İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakuplu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

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İstanbul beylikdüzü uyuşturucu Operasyon

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