Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 09:24

Olay, saat 7.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Sefa Meydanı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre halı yıkama fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sıçradı. Bina sakinlerinin çoğu kendi imkanları ile dışarı çıkarken en üst katta bulunan bir kişi ise mahsur kaldı. Olayı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri önce merdiven yardımı ile mahsur kalan kişiyi pencereden kurtardı sonra hemen yangına müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangının sıçradığı binanın sokağına girmek için park halindeki araçları kaldırırken bir aracın sahibine ulaşılamadı. Aracı mahalleli el birliği ile park yerinden kaldırarak itfaiye ekiplerine yolu açtı. Yangın esnasında elinde kuşu ile birlikte dışarı çıkan bir kadın ise olayın şoku ile baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kadına mahalleli yardımcı oldu. Yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri ise inceleme başlattı.