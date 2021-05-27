Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'daki yangın 15 dakikada kontrola altına alındı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 00:04

Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yenilediği ve bu sezon kullanamadığı stadı Santiago Bernabeu'nun inşaatında yangın çıktığı ifade edildi.

Yangının neden çıktığının tespit edilemediği kaydedilirken yaklaşık 15 dakika sonra Madrid itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına aldığı belirtildi.

2019'da yenileme çalışmalarına başlanan stadyumun gelecek yıl açılması planlanıyor.

TADİLAT TEHLİKEYE GİRDİ

Haberde, devam etmekte olan 57 milyon avroluk tadilatın tehlikeye gireceği ifade edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından stadyumun diğer bölümlerinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Meydana gelen hasar sebebiyle inşaatın bir yıl daha devam edebileceği ifade belirtildi.



