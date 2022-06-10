Bilecik'te sağanak: Toprak kaydı, 4 araç hasar gördü

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Bilecik'te gece yarısından sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta belediye ekiplerince altyapı çalışmaları için atılan toprak zemin kaydı. Toprak kayması nedeniyle park halindeki 4 araç hasar gördü.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 12:24

Bilecik'te gece yarısından sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta belediye ekiplerince altyapı çalışmaları için atılan toprak zemin kaydı. Toprak kayması nedeniyle park halindeki 4 araç hasar gördü.

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Bilecik Toprak kayması Melek Mızrak Subaşı

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