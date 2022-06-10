Bilecik'te sağanak: Toprak kaydı, 4 araç hasar gördü
Bilecik'te gece yarısından sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta belediye ekiplerince altyapı çalışmaları için atılan toprak zemin kaydı. Toprak kayması nedeniyle park halindeki 4 araç hasar gördü.
Bilecik'te gece yarısından sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta belediye ekiplerince altyapı çalışmaları için atılan toprak zemin kaydı. Toprak kayması nedeniyle park halindeki 4 araç hasar gördü.
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