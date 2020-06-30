Bingöl'de görüntülendi! Kimseye aldırış etmeden suya dalıp çıktı
Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru, merkeze Kadran deresinde görüldü. Su samurunu fark eden Emrah Elmas, cep telefonuyla görüntülendi. Kendisini görüntüleyen kişiye aldırış etmeden samur, suya dalış yapıp çıktı, daha sonra gözden kayboldu.
Video Haberler
- Arınç'a tepki: Bu delikanlının hayatı paramparça oldu!
- Yer: Bingöl... Kimseye aldırış etmeden suya dalıp çıktı
- Otobüste maske tartışması kamerada
- İstanbullular akın etti! Plaj doldu taştı
- Beyoğlu'nda engelliye darp
- Beyoğlu'nda korkutan anlar! Yollar trafiğe kapatıldı
- Koronavirüse karşı müjdeyi duyurdu!
- Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor
- 5 gün içinde 5 kadın dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
- Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık karıştı