Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, sahilde deniz keyfi yapan tatilciler ise denizin keyfini sürmeye devam etti.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Siteler mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için yangın söndürme ekipleri 40 dereceye ulaşan sıcakta alevlerle boğuşurken, diğer yanda ise kimi tatilciler deniz keyfinden ödün vermedi. Marmaris’in ciğerleri yanarken, kimi tatilcilerin İçmeler Plajı’nda deniz ve kum keyfi yapması görüntülere yansıdı. Oteller bölgesindeki tatilcilerin ellerindeki kovalarla su taşıyıp yangına müdahale etmesinin yanında, plajdaki insanların istifini bozmaması ve rahat tavırları ise tezat görüntü oluşturdu.
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