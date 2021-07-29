Marmaris yangınıyla ilgili savcılıktan açıklama

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, yangınla ilgili açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 17:10
Marmaris yangınıyla ilgili savcılıktan açıklama
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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.


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