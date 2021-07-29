Marmaris yangınıyla ilgili savcılıktan açıklama
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.
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