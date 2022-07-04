Bir zamanların pamuk diyarı artık tropik meyvelerle anılıyor
Türkiye’nin en erkenci sebze ve meyvesinin yetiştiği Adana’da iklimle birlikte ürün çeşitliliği değişti. Bir zamanlar pamuk ve buğday diyarı olan Adana, artık tropik meyvelerle ekonomiye katkı sunuyor.
Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı. Adana, artık tropik ürünlerle ekonomiye katkı sunuyor.
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