Bir zamanların pamuk diyarı artık tropik meyvelerle anılıyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:40

Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı. Adana, artık tropik ürünlerle ekonomiye katkı sunuyor.

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