Bodrum'da mavi bayraklı plajda ortalığı karıştıran olay

18 Mayıs 2021 Salı, 14:58

Mavi Bayraklı Bitez Plajı’nda bugün öğle saatlerinde plajın tam ortasına iş makinesi ile denizin içerisine girerek teknelerin ve turistlerin arasında hareket eden kepçe operatörü görenleri şok etti.

UYARILARA RAĞMEN İLERLEDİ

Vatandaşların ve tekne sahiplerinin uyarılarına aldırış etmeden kepçeyi teknelerin arasında kullanmaya devam eden operatör için polise ve belediye zabıtasına ihbar yağdı. Polis ve zabıta ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kepçe operatörü iş makinesini denizden çıkardı. Otel sahipleri ve vatandaşların şikayetçi olması üzerine evli ve iki çocuk babası 43 yaşındaki Yakup Öksüz ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





Olaya tanık olanlardan evli ve iki çocuk babası Selim Genç (45), “Burası mavi bayraklı bir plaj, zaten normalleşme nedeniyle sahilde çok insan vardı, birden bir iş makinesi denize girdi ve ilerlemeye başladı, vatandaşlar olarak ne yapmaya çalıştığını sorduk, dinletemedik, denizin içinde iş makinesini görünce adeta şok olduk, polis ve zabıta kişiyi zor ikna etti" diye konuştu.

DENİZ DİBİNDEKİ TAŞLARI TEMİZLİYORMUŞ

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Öksüz is “Buradaki bir otelci iş verdi. Deniz dibindeki taşları temizliyorum. Yaklaşık on yıldır bunu yapıyorum niye böyle bir tepki gösterdiklerini anlamadım. Verilen cezaya da itiraz edeceğim” dedi.

Bodrum Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Öksüz hakkında kıyı kenar çizgisini ihlal etmek doğaya ve yollara zarar vermek suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.