Boğaziçi eylemleri davasında arbede
Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 14 öğrencinin yargılandığı davada arbede çıktı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP milletvekilleri de izleyici olarak takip etti.
Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi. Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi. Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu. Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.
Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.
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