Boğaziçi öğrencilerinden Melih Bulu'ya Uğur Dündar göndermesi: 'Melih Bey açar mısınız kapıyı?'
Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör protestoları devam ederken öğrencilerden eğlenceli bir video geldi...
Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar’ın 2001 yılında iş insanı Halil Bezmen’in ABD’deki evine giderek “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” dediği anlara gönderme yapılan videoda bir öğrenci rektörlük binasının kapısını çalarak şunları söyledi:
“Melih Bey açar mısınız efendim kapıyı lütfen? Yurt dışından getirdiğiniz makalelelerle bize bir miktar bilim ikram etmek istersiniz belki. Melih Bey kapıyı açar mısınız lütfen?”
NE OLMUŞTU
Cumurbaşkanı Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP eski milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atamasının ardından öğrenciler ‘Kayyum rektör istemiyoruz’ diyerek protesto başlatmışlardı.
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