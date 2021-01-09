Boğaziçi öğrencilerinden Melih Bulu'ya Uğur Dündar göndermesi: 'Melih Bey açar mısınız kapıyı?'

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:34

Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar’ın 2001 yılında iş insanı Halil Bezmen’in ABD’deki evine giderek “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” dediği anlara gönderme yapılan videoda bir öğrenci rektörlük binasının kapısını çalarak şunları söyledi:

“Melih Bey açar mısınız efendim kapıyı lütfen? Yurt dışından getirdiğiniz makalelelerle bize bir miktar bilim ikram etmek istersiniz belki. Melih Bey kapıyı açar mısınız lütfen?”

NE OLMUŞTU

Cumurbaşkanı Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP eski milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atamasının ardından öğrenciler ‘Kayyum rektör istemiyoruz’ diyerek protesto başlatmışlardı.