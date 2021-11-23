Bolu Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması: 'Pardon performansı konuşuyoruz'

23 Kasım 2021 Salı, 11:08

Yetişkin film oyuncusu 'Şahin K', Bolu Belediye Meclisi'nde tartışma konusu oldu.

Bütçe görüşmeleri sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Şahin K'ya konu nereden geldi? Pardon performansı konuşuyoruz doğru" dediği duyuldu.

Özcan'a yanıt ise AKP sıralarından geldi. AKP'li Meclis üyesi Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" diye yanıt verdi.

Özcan'ın "Bunu açıklar mısın?" sözleri üzerine ise Akbay, "Her mecliste yok Başak Sineması, yok gazoz, yok Şahin K, yok bilmem ne? Bunları söyleyen sizsiniz. Biz bunları dile getirdik mi? Bizim ağzımızdan duydunuz mu? Sinirlenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.