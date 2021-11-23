Bolu Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması: 'Pardon performansı konuşuyoruz'
Bolu Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Şahin K'ya konu nereden geldi? Pardon performansı konuşuyoruz doğru" sözleri tartışma konusu oldu.
Yetişkin film oyuncusu 'Şahin K', Bolu Belediye Meclisi'nde tartışma konusu oldu.
Bütçe görüşmeleri sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Şahin K'ya konu nereden geldi? Pardon performansı konuşuyoruz doğru" dediği duyuldu.
Özcan'a yanıt ise AKP sıralarından geldi. AKP'li Meclis üyesi Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" diye yanıt verdi.
Özcan'ın "Bunu açıklar mısın?" sözleri üzerine ise Akbay, "Her mecliste yok Başak Sineması, yok gazoz, yok Şahin K, yok bilmem ne? Bunları söyleyen sizsiniz. Biz bunları dile getirdik mi? Bizim ağzımızdan duydunuz mu? Sinirlenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Faiz kararlarının arkasındaki iki isim
- Müslüme’nin dedesi tutuklandı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Erdoğan'dan ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması
- Erdoğan konuştu, dolar fırladı
- Erdoğan hakkında kritik iddia