Boşandıktan sonra süslediği araçla tura çıktı, halay çekip kutlama yaptı
Süslediği aracıyla İstanbul'u turlayan şahıs, boşandığı için yaşadığı mutluluğu böyle duyurdu
İstanbul’da yaşayan şahıs, eşinden boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsletip İstanbul turuna çıktı. Müzik eşliğinde İstanbul caddelerinde gece gündüz demeden tur atan şahıs, kutlama yaptığı o anları da kayda aldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra aracı kenara çekti. Burada arkadaşıyla karşılıklı göbek atan ve halay çeken şahıs, boşandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
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