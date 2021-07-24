Boşandıktan sonra süslediği araçla tura çıktı, halay çekip kutlama yaptı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:20

İstanbul’da yaşayan şahıs, eşinden boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsletip İstanbul turuna çıktı. Müzik eşliğinde İstanbul caddelerinde gece gündüz demeden tur atan şahıs, kutlama yaptığı o anları da kayda aldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra aracı kenara çekti. Burada arkadaşıyla karşılıklı göbek atan ve halay çeken şahıs, boşandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.