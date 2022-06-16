Bülent Arınç'tan partisine sert sözler: 'Kral çıplak demenin zamanıdır'

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:39

"Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya katılan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, AKP’li milletvekillerinin toplantıya katılım göstermemesini sert bir dille eleştirdi.

Vekillerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı ortamda görülmekten korktuğunu söyleyen Arınç, “Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz” diye konuştu.

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