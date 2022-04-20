Bursa'da cezaevi aracına bombalı tuzak: Patlama anı kameralarda
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıdı.
Bursa'da cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama meydana geldi.
Patlama sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu, ilk belirlemelere göre 4 infaz koruma memuru ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
PATLAMA ANI KAMERALARDA
Bursa’da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP’li saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sağ şeritten ilerleyen otobüsün geçişi sırasında EYP'nin infilak ettirildiği anlar yer aldı.
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