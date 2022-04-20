Bursa'da cezaevi aracına bombalı tuzak: Patlama anı kameralarda

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:34

Bursa'da cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu, ilk belirlemelere göre 4 infaz koruma memuru ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

PATLAMA ANI KAMERALARDA

Bursa’da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP’li saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sağ şeritten ilerleyen otobüsün geçişi sırasında EYP'nin infilak ettirildiği anlar yer aldı.