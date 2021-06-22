Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza

22 Haziran 2021 Salı, 09:25

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıparmak caddesinde bulunan işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 17 kişiye Covic-19 tedbirlerini ihlal etmekten 53 bin 550 lira idari para cezası uyguladı.