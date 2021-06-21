Kabine toplantısı: Bazı Covid kısıtlamalarının kaldırılması ya da esnetilmesi gündemde
NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı bugün TSİ 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Covid salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı değerlendirilecek. İlk etapta özellikle Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07:00-21:00 saatlerinin esnetilip esnetilmeyeceği merak konusu.
NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı bugün TSİ 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında, Covid salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirilecek.
Aşılanacak yeni meslek ve yaş gruplarının hangileri olacağı, aşı tedarikinde son durum gibi konular da gündemde olacak.
İlk etapta özellikle Temmuz ayından itibaren, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07:00-21:00 saatlerinin esnetilip esnetilmeyeceği merak konusu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Erdoğan 31 Mayıs'ta Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklamış, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir" demişti.
Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 41 milyonu aştı
Türkiye'de aşı randevularında yaş sınırı son olarak 30'a indi.
Yapılan aşı sayısı ise 27 milyondan fazlası birinci doz, 14 milyondan fazlası da ikinci doz olmak üzere 41 milyonu geçmiş durumda.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı" demişti.
20 Haziran Pazar günü Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5 bin 91, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 olarak açıklandı.
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