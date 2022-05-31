Bursalı dağcı: 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'

31 Mayıs 2022 Salı, 12:36

Ömrünün büyük bir bölümünü Uludağ’ın saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmakla geçiren dağcı İsmet Şentürk Uludağ ile ilgili bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıkardı. Geçen günlerde 24 saatini zirvede tek başına geçirip o anları dakika dakika kaydeden usta dağcı; mayıs ayı ile birlikte erimeye başlayan Uludağ’ın buz tutan göllerine tek başına girip serinledi.

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