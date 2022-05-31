Bursalı dağcı: 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'

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Dağcı İsmet Şentürk, Uludağ’ın zirvesi olarak bilinen 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ Tepe’nin gerçek zirve olmadığını iddia etti. Uludağ Dağcılık Kulübü kurucularından olan Şentürk daha önce 3 kez GPS ile ölçümledikleri Karataş Tepe’nin bilinen zirveden 5 metre yüksek olduğunu; 2 bin 548 metre ile en yüksek noktanın Karataş Tepe olduğunu belirtti.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 12:36

Ömrünün büyük bir bölümünü Uludağ’ın saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmakla geçiren dağcı İsmet Şentürk Uludağ ile ilgili bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıkardı. Geçen günlerde 24 saatini zirvede tek başına geçirip o anları dakika dakika kaydeden usta dağcı; mayıs ayı ile birlikte erimeye başlayan Uludağ’ın buz tutan göllerine tek başına girip serinledi.

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