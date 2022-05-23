Bursa'da su kesintisi!
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çakırlı ve civarında 23 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00'a kadar su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi İlçesi Çakırlı Mahallesi ve civarında 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir."
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