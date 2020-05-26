Caddebostan sahilinde çemberli sosyal mesafe dönemi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2020 Salı, 10:14

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan’da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. Çemberler havadan fotoğraflandı.

Video Haberler