Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı: 10 adet hızar makinası, 282 litre mazot...

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Polis ekipleri tarafından Kayseri’deki bir hurdacıda yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Ekipler malzemeleri sahiplerinin alması için Emniyet'in bahçesinde sergilerken, yurttaşlar da polis ekiplerine teşekkür etti.

İHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:23

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen kablo, elektronik ve bakır malzemeler ile mazot ve akü hırsızlığı olaylarının faillerinin tespiti ve çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

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