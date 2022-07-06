Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı: 10 adet hızar makinası, 282 litre mazot...

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:41

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen kablo, elektronik ve bakır malzemeler ile mazot ve akü hırsızlığı olaylarının faillerinin tespiti ve çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıya operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI MALZEME BULUNDU

Yapılan aramada, 100 adet matkap, 10 adet yıkama makinesi ve buna ait parçalar, 10 adet hızar makinası, 282 litre mazot, 283 kilo yanmış bakır kablo, 23 adet traktör çeki ve ağırlık demirleri, 13 adet çeşitli ebatlarda akü, 12 parça halinde bakır leğen ve kazan olmak üzere hırsızlık malı olduğu değerlendiren 174 parça malzeme ele geçirildi.

BULUNAN MALZEMELER EMNİYET BAHÇESİNDE SERGİLENİYOR

Polis ekipleri, operasyon çerçevesinde ele geçirilen malzemeleri Emniyet bahçesinde sergiledi. Çalınan malzemelerini tespit eden yurttaşlar tutanak karşılığında alırken, polis ekiplerine de teşekkür etti.