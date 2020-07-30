Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice ilçesinde Pazarköy ile Payidaroba mevkii arasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale ediyor.
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