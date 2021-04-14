Canan Kaftancıoğlu'ndan "128 milyar dolar nerede?" paylaşımı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:46

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı videoda, 128 milyar dolara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları yer aldı.

Videoyu paylaşan Kaftancıoğlu "var, yok, kasada, kullanıldı, kullanılmadı, duruyor, durmuyor, dağa kaçtı, inek içtiye kadar gider bu iş:) Önce kendi içinizde ortak bi karar sonra da cevap verin" ifadelerini kullandı.





