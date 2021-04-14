Canan Kaftancıoğlu'ndan "128 milyar dolar nerede?" paylaşımı
CHP il binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin toplanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "128 milyar dolar nerede?" tepkisinde bulundu.
Kaftancıoğlu'nun paylaştığı videoda, 128 milyar dolara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları yer aldı.
Videoyu paylaşan Kaftancıoğlu "var, yok, kasada, kullanıldı, kullanılmadı, duruyor, durmuyor, dağa kaçtı, inek içtiye kadar gider bu iş:) Önce kendi içinizde ortak bi karar sonra da cevap verin" ifadelerini kullandı.
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