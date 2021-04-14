'128 milyar dolar nerede?' afişlerine polis müdahalesi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 07:15

Savcılık, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak döneminde dövizi sabit tutmak için harcandığı belirtilen 128 milyar doları sorgulayan afişleri ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ saydı. CHP halkın parasının nerede olduğunu soruyor...

İSTANBUL

Ataşehir'de polis ekipleri CHP ilçe binasının önüne getirdikleri vinçle, 'CHP'nin 128 milyar dolar nerede?' afişini kaldırdı.

İLÇE BAŞKANI VE CHP'LİLER NÖBETTEYDİ

CHP Ataşehir İlçe binasına düzenlenin polis baskınından 2 saat önce CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu tweet atılmıştı.

"Ataşehir İlçe Binamıza, buharlaştırılan Milletin parasının nerede olduğunu sormak için astığımız #128MilyarDolarNerede pankartın ,Hukuksuz indirilmemesi için İlçe Başkanımız Celal Yalçın ile örgütümüz nöbette."

BAŞAKŞEHİR

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı'na '128 milyar dolar nerede?' afişini sökmek için polis zırhlı araçlarla geldi. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Av. Deniz Bakır o anları sosyal medya hesabından paylaşarak ''Sizleri korkutan bir soru kadar korkutmaz silahların gölgesi bizleri..!'' açıklamasında bulundu.

Sizleri korkutan bir soru kadar korkutmaz silahların gölgesi bizleri..!#128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/e5PwJzE2xp — Av. Deniz BAKIR (@DenizBakirCHP) April 13, 2021

ESENLER

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, polisin CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişinin kaldırılmasını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle şöyle duyurdu: "Pankartımızdan çok korktular ama asıl korktukları Pankartımızdan altındaydı #AsılKorktukları #AsılKorkuları"

Kadıköy, Sultangazi ve Bağcılar'da da asılan pankartlar indirildi.

Kadıköy'de indirilen pankartın yerine yenisi asıldı.

NİĞDE

Niğde'de CHP İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede" pankartı, polisler tarafından kaldırıldı.

Polisin savcılık tarafından verilen el koyma kararını sunması üzerine CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "128 milyar doları sormak suç mu?" diye sordu.

Savcılık tarafından verilen kararı okuyan Erhan Adem, "Külliye'nin resminin olduğundan dolayı... Külliye resmi olmasa demek ki soru sormanın bir şeyi yok. Siz alın, biz yarın yenisini takacağız" dedi. Polis memuru ise Adem'e, "Biz de tekrar alırız başkanım" karşılığını verdi.

Ardından polisler il başkanlığı binasının balkonunda asılı olan pankartı kaldırırken Adem, "Sevgili arkadaşım, sizi de yoracağız ama biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Maalesef Türkiye'de 128 milyar doları sormak suç oluyor. Yazık, bütün Türk milleti adına sorduk, sormaya da devam edeceğiz. 128 milyar dolar nerede?" diye konuştu.

CHP NİĞDE İL BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI



CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, KRT TV'de Şimdiki Zaman progamında Gürkan Hacır'a gönderdiği mesajda CHP Niğde İl Başkanlığı'na asılan '128 milyar dolar nerede?' afişi nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.

KASTAMONU

Kastamonu'da da CHP'nin astığı "128 milyar dolar nerede?" afişleri de savcılık talimatıyla söküldü.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve İl Başkanvekili Hasan Baltacı, konuyla ilgili yaptıkları basın açıklamasını sosyal medya hesabından "Sıkı yönetim dönemlerinde olduğu gibi Türkiye’ye yakışmayan uygulamalar yaşanıyor. Sormaktan vazgeçmeyeceğiz. #128MilyarDolarNerede" diyerek paylaştı.