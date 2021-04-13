Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi

13 Nisan 2021 Salı, 13:09

Haber sunucusu Hülya Hökenek, birçok canlı bağlantı yaptığı programda haberleri anlattı. Bu sırada arka arkaya haber görüntüleri verildi. Haber bittikten sonra ise kamera yeniden stüdyoya döndü. Bu sırada sunucu Hükenek’in gömleğinin düğmesini iliklediği dikkat çekti.