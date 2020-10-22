Canlı yayında ortalık karıştı! Adil Gür ve Kemal Öztürk birbirine girdi

22 Ekim 2020 Perşembe, 09:08

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür’ün söylemediğini kaydettiği “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek” ifadeleri tartışılmaya devam ediyor.

Gür’ün bu sözleri Habertürk’te Kemal Öztürk’ün köşe yazısında yer aldı. Gür 18 Ekim’deki seçimlerin ardından açıklama yaparak, bu ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi ve sosyal medyada linçe uğradığını bildirdi.

Öztürk ise yazının 16 Ekim tarihinde yayımlandığını hatırlatarak Gür’e tepki gösterdi.

İki isim Veyis Ateş’in moderatörlüğünde canlı yayında Çarşamba akşamı karşı karşıya geldi. Gür, sözlerin kendisine ait olmadığını tekrarlarken, “Zannediyorlar ki araştırma şirketini, araştırmayı bırakmaktan korkuyorum. Ya arkadaş 50 bin tane işim var. Bu ülkede araştırmacı olmaktan yoruldum zaten. Yazdığın doğru mu değil mi söyle ya ekranda. Böyle yere bakan, yumuşak korkanlardan korkacaksın. Ben değneğimi elime aldım. Susacak değilim.” dedi. Gür ayrıca KKTC’de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın kendisini aradığını ve “Senin böyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum” dediğini aktardı.

Öztürk ise Gür ile yaşadığını ifade ettiği konuşmanın detaylarını anlattı.

Öztürk, “Siz bana bu cümleleri sarf ettiniz mi, etmediniz mi?. Namusum, şerefim ve 3 çocuğum üzerine yemin ederim ki sen bana bunları ifade ettin” diyen Öztürk, “Etmedim” yanıtını aldı.

Gür ayrıca Öztürk’ün senaryo yazdığını söyledi.