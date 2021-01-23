Canlı yayında Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Haber Global'de katıldığı bir programda, Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Haber Global kanalında Saynur Tezel'in sunduğu bir programa katıldı.
Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına destek veren Erdem, Demirtaş'ın kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Erdem, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza attığını, bu yüzden AİHM'in kararının yerine getirilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğunu söyledi.
Türkiye'nin AİHM'le sözleşmesini hatırlatan Erdem, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."
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