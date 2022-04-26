Canlı yayında sert sözler: Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti

26 Nisan 2022 Salı, 10:47

KRT'de sığınmacılar konusunun tartışıldığı "Referans" programına Yenişafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner ile TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan arasındaki sert tartışma damga vurdu.



İki ismin üslup konusunda birbirine ağır ifadeler kullandığı programda sunucu Seçil Özer'in tansiyonu düşürme çabaları sonuç vermedi.

Yaşanan gerginlikten sonra AKP'li Metiner, "Ben bu saygısız insanlar bir arada olmak istemiyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.