Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları çaldı

Bursa’da çekçek arabalı bir şüpheli, yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 10:09
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları çaldı
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Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde çekçek arabası ile hırsızlık yapmaya çıkan şüpheli şahıs, yerde bulunan mazgalları yerinden çıkararak çekçek arabasına koydu.

Şüphelinin mazgalları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahallelinin şikâyeti üzerine polis olayla ilgili tahkikat başlattı.


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