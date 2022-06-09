Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme: Yürütmeyi durdurma kararı verildi
AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin, ilçenin en büyük ikinci parkında yıkım çalışmaları yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, açılan davada 'Yürütmeyi Durdurma' kararı verildiğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geçtiğimiz yıl Çekmeköy'deki Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'na akaryakıt istasyonu yapılmasının önünü açan imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mayıs ayında onaylanmıştı.
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