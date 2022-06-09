Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin, ilçenin en büyük ikinci parkında yıkım çalışmaları yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, açılan davada 'Yürütmeyi Durdurma' kararı verildiğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geçtiğimiz yıl Çekmeköy'deki Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'na akaryakıt istasyonu yapılmasının önünü açan imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mayıs ayında onaylanmıştı.
Plan değişikliği ile Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ve aynı zamanda deprem toplanma alanı olan Çekmeköy Belediyesi'ne ait 2 bin 900 metrekarelik Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'nın 2 bin metrekarelik kısmına “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” fonksiyonu verilmişti. Bölge halkı, istasyon yapılması çalışmalarına karşı çıkmıştı.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı verildiğini duyurdu.
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, şu açıklamayı yaptı:
“Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevcut yeşil alanı ‘Akaryakıt Alanı'na dönüştüren imar planlarına ilişkin; İBB olarak açtığımız davada ‘Yürütmeyi Durdurma' kararı verilmiştir”
Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi’nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevcut yeşil alanı ‘Akaryakıt Alanı’na dönüştüren imar planlarına ilişkin; İBB olarak açtığımız davada ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararı verilmiştir. pic.twitter.com/Cptx87vqHq— Gürkan Akgün (@akgungurkan) June 8, 2022
“PARK OLARAK KALACAK"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Yaklaşık 1 yıl önce bir sitenin önünde çocukların oynadığı bir park akaryakıt alanı olarak belirlemişlerdi ve biz oradaki mahalleliyle birlikte bir süreç yürüttük ve oradaki sürecimiz yürütmeyi durdurma kararı aldı. O süreci yürütmeyi devam ediyoruz. Orası şu anda park, arkası da park olarak kalacak, göreceksiniz.”
PARKA İŞ MAKİNELERİ GİRİNCE HALK YİNE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Ulus Pazarı'nın yakınında bölgedeki deprem toplanma alanı olan parkın AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından imara açılıp, yapılaşma ısrarı, mahalleliyi sokağa dökmüştü. Dün sabah saat 05.30 sıralarında iş makineleri ve belediye çalışanları parka girerken, mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen yurttaş duruma tepki göstermiş, polisin müdahalesiyle arbede yaşanmıştı.
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