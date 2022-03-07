Cem Küçük ile savunma analisti Hakan Kılıç arasında 'kalaşnikof' tartışması
Cem Küçük, canlı yayında AK-47 ile Kalaşnikof'u farklı silahlar olduğunu sandı, sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk'te Kübra Par'ın konuğu Savunma analisti Hakan Kılıç ile Cem Küçük arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Cem Küçük'ün AK-47 ile Kalaşnikof'u farklı silahlar sanması üzerine Kılıç, Cem Küçük'ü düzeltti.
Savunma analisti Hakan Kılıç Habertürk'te Kübra Par'ın konuğu olarak katıldığı programda jandarma olarak görev yaptığını ve "1000 metre ilerideki mermiyi Kalaşnikof isimli otomatik tüfek ile vurulamayacağını" söyledi. Kılıç'ın sözlerini takiben araya giren Cem Küçük “Ama Ak-47 vurur” dedi. Küçük’ün cevabına şaşıran Kılıç ” AK-47 kalaşnikof zaten” dedi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Cem Küçük'ün AK-47 olarak da bilinen Kalaşnikof silahını farklı bir silah sanması ile yaşanan diyalog sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Küçük'ün açıklaması gündem oldu.
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