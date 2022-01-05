Cem Küçük'ten ekonomi itirafı: Hükümeti destekleyenler de yıkıldı
AKP'ye yakın yazar Cem Küçük, iktidara yeni yılda yapılan zamlarla ilgili "AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar" seslenerek uyardı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında yeni yılda birlikte gelen zam yağmuru karşısında AKP seçmeninin de tepkili olduğunu dile getirdi.
Küçük, "TGRT Haber’de yaptığım “Günaydın Türkiye” programına mesaj atan ve çoğu hükûmeti destekleyen vatandaşlar da moralmen yıkıldılar. Son beş gün konuşulan iki konu var: Elektrik ve doğalgaza yapılan zam, emekliye yapılan zam... İlki çok, ikincisi az bulundu" diye yazdı.
"AK Parti tam kanayan yarayı durduruyor. Ama sonra kanama tekrar başlıyor. Tam oldu derken bir yerden açık veriliyor. Bu ikilem hâli, bu sürüncemede kalma pek iyi değil. Herkes ekonomiyle yatıp ekonomiyle kalkıyor. Şu an için ikinci bir gündem yok. AK Parti sokağa iyi bakmalı. 2021 Ağustos'undan beri sıkıntı var. Ekonomide tam kontrol hâlâ sağlanamadı" yorumunu yapan Küçük, şöyle devam etti:
"Bizler dünyada olup biteni görüyoruz. Sokaklar da görüyor. Enerji maliyetleri arttı. Lojistik arttı. Enflasyon birçok yerde var. Pandeminin getirdiği zorluklar ve sıkıntıların herkes farkında. İnsanlar market, gıda, ulaşım vb. fiyatlarının artmasını normal görmüyor ama "hükûmet gelirleri artırır" diye bekliyor."
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