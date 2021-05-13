CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'

13 Mayıs 2021 Perşembe, 13:42

Twitter hesabından paylaşım yapan Başarır, şu ifadeleri kullandı:

Biz, bu iddiaları dile getirdiğimizde sen inkar ediyordun; Görüyoruz ki durum çok daha vahim. İçişleri Bakanı sıfatını artık taşıyamazsın!

O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et!

“Temiz Süleyman”



