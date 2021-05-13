CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'

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CHP'li Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "istifa et" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 13:42

Twitter hesabından paylaşım yapan Başarır, şu ifadeleri kullandı:

Biz, bu iddiaları dile getirdiğimizde sen inkar ediyordun; Görüyoruz ki durum çok daha vahim. İçişleri Bakanı sıfatını artık taşıyamazsın!

O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et!

“Temiz Süleyman”


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