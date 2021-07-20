Uzmanlar uyarıyor: Bayramda önceliğiniz aşı ve önlem olsun
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yaz, sıcaklar ve bayram tatili nedeniyle yaşanan rehavete dikkat çekerek Covid-19 pandemisinde Delta varyantı ve 4. dalgaya karşı en önemli korumanın aşı olduğunu vurguladı.
Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, halen yüzde 30’larda olan aşılama oranının yüzde 80’lere çıkması gerektiğini vurgulayarak “Aşılama bayramda da devam ediyor. Tatili fırsata çevirin, aşı olun” çağrısı yaptı.
Bayram öncesi hatırlatma ve uyarılarda bulunan Kömürcüoğlu, “Delta varyantı, İngiltere, Rusya, İsrail ve Avrupa ülkelerinde yüzde 80’nin üzerinde yeni vakalarda hâkim varyant haline geldi. Ülkemizde şimdiye kadar 36 ilde 750 civarında vakada bildirildi” dedi.
DELTANIN FARKI
Delta varyantının en önemli özelliğinin kapalı alanlarda 3-5 dakikada aynı ortamda bulunmakla, maskesiz bağırarak konuşmakla çok daha kolay bulaşabildiğini anlatan Kömürcüoğlu, “Bu nedenle genel kullanıma açık kapalı alanlar (ev ortamı, restoran, AVM, derslik vb.) ve toplu taşımada (otobüs, metro vb.) bulaş riski önceye göre 4-6 kat artıyor ve çok daha kolay bulaşabiliyor. Şu anda delta varyantının daha ölümcül hastalık yaptığına yönelik bir kanıt yok, ancak hızlı bulaş nedeniyle hasta sayılarında artışlar söz konusu” dedi.
Aşı olmamış bireyler ve bağışıklığı düşük yaşlıların Delta varyantı açısından risk altında olduğunu anlatan Kömürcüoğlu, “Kullandığımız aşılar Delta varyantına karşı halen etkili, BioNTech aşısının 1. dozundan sonra yüzde 50, 2. dozundan sonra yüzde 80 etkili olduğunu biliyoruz. Sinovac olmuş kişilerde Delta varyantına karşı etkinliği arttırmak için 3. doz BioNTech aşısı olunmasını öneriyoruz. Kişiler aşılı bile olsalar yine önlemlere devam edilmesi gerekiyor” uyarılarında bulundu.
AŞI ÖNEMLİ
Kömürcüoğlu, şöyle devam etti: “Delta varyantın en önemli klinik özellikleri; baş ağrısı, burun akıntısı, genel vücut ağrısı, kırıklık, halsizlik, ağır grip belirtileridir. Öksürük, tat ve koku kaybı daha az izleniyor. Bayramlaşmaların mümkün olduğu kadar açık alanlarda yapılması gerek.”
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